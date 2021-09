Ισοπεδωτικός ήταν χθες ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που επικράτησε του Νόβακ Τζόκοβιτς με 3-0 σετ και κατέκτησε το US Open, με το αμερικανικό τουρνουά να αποτελεί τον πρώτο Grand Slam τίτλο του, αναγκάζοντας όλον τον κόσμο να υποκλιθεί.

Ενεργοί αλλά και πρώην αθλητές εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους προς το ρώσο τενίστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τεράστια νίκη που πέτυχε έπειτα από 2 ώρες και 17 λεπτά αγώνα.

Ο Ροντ Λέιβερ «άνοιξε πρώτος το χορό», για να ακολουθήσουν πολλοί άλλοι, με τους Άντι Ρόντικ, Ντόμινικ Τιμ, Γκαμπριέλα Σαμπατίνι, Μπόρις Μπέκερ, Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο και Μπίλι Τζιν Κινγκ να βρίσκονται ανάμεσά τους.

Ο Μεντβέντεφ με αυτήν τη νίκη στέρησε από τον «Νόλε» την ευκαιρία να ολοκληρώσει το Calendar Grand Slam.

Δείτε εδώ κάποια από τα αποθεωτικά σχόλια εκπροσώπων του τένις για τον νικητή:

Simply stunning Daniil Medvedev, you stopped one of the greatest tonight. To win your first Grand Slam title is always special, to do it against a champion like Novak Djokovic is something else. Take heart Novak, the quest continues. Best wishes, 🚀

What a performance! Congrats on your first Grand Slam title @DaniilMedwed ! 🏆🙌🏼 pic.twitter.com/5tDpWX7yAu

Congratulations @daniilmedwed , well deserved! No words can describe how it feels to win your first @usopen , but I bet you’re the happiest man alive right now! pic.twitter.com/akmLx9DZYB

Congratulations to @DaniilMedwed the 2021 #USOpen Men’s Singles Champion.

Credit to Medvedev who played spectacularly.

As @rodlaver would say, you can’t have one bad match in a major, & Novak made too many unforced errors today.

However, winning 3 of 4 Slams is remarkable.👏 https://t.co/TUevdDEjyS

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) September 12, 2021