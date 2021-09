Πυρά χθες Πέμπτη στο Ιστ Σεντ Λούις, στην πολιτεία Ιλινόι, είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι και η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να συλλάβει τους υπόπτους, που έριξαν το αυτοκίνητο διαφυγής τους πάνω σε τρένο, σύμφωνα με τον δήμαρχο και αξιωματικούς της αστυνομίας που επικαλούνται τοπικά ΜΜΕ.

Τρεις ύποπτοι

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ως αυτό το στάδιο. Δεν είναι ακόμη γνωστές πολλές λεπτομέρειες για το επεισόδιο, το οποίο εκτυλίχθηκε περί τις 16:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KMOV-TV, μέρος του δικτύου του CBS, τρεις ύποπτοι άνοιξαν πυρ και κατόπιν προσπάθησαν να διαφύγουν περνώντας από σιδηροδρομική διάβαση, όπου όμως σημειώθηκε σύγκρουση του συρμού με το αυτοκίνητό τους. Η αστυνομία αναζητεί τους υπόπτους σε κοντινή περιοχή με βλάστηση, σύμφωνα με τον ίδιο σταθμό.

In the search for 3 suspects in a shooting at an East St Louis Metrolink stop, police in armored SWAT vehicles are focusing on a green house across from a Shriners temple at 6th & St. Louis Ave. @KMOV pic.twitter.com/wQZduDN1qz — Russell Kinsaul (@russellkinsaul) September 10, 2021

Ο δήμαρχος του Ιστ Σεντ Λούις, ο Ρόμπερτ Ιστερν ο τρίτος, μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, περιορίστηκε να πει πως υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

A police helicopter is circling overhead, just north of the ESL Metrolink stop at 5th & Missouri, in search of the 3 suspects who opened fire in the parking lot. @KMOV pic.twitter.com/wz6eIB7CVz — Russell Kinsaul (@russellkinsaul) September 10, 2021

«Θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες σύντομα. Αυτήν τη στιγμή, οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας βρίσκονται στα θύματα και στις οικογένειές τους», δήλωσε.

Τραυματίες από σφαίρες

Σύμφωνα με τον KMOV, περίπου 10 επιβάτες του τρένου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις επιτόπου.

Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από σφαίρες, μετέδωσε ο σταθμός. Ωστόσο δεν διευκρίνισε ούτε τον αριθμό τους ούτε την κατάστασή τους.

A police armored vehicle just drove by my location at the East St. Louis Metrolink stop at 5th & Missouri. Police are searching for 3 suspects. A witness told me 3 men w/assault style rifles opened fire on someone in the parking lot. One bullet hit his wife in the arm. @KMOV pic.twitter.com/R2vwDQ83Qs — Russell Kinsaul (@russellkinsaul) September 9, 2021

Αλλος τοπικός σταθμός, ο KTVI, μέρος του δικτύου του Fox, ανέφερε επικαλούμενος αξιωματούχους που δεν κατονόμασε ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες σε αγορά κρέατος στο Ιστ Σεντ Λούις. Κατά την ίδια πηγή, η αστυνομία αναζητεί ως και έξι υπόπτους.

BREAKING ‼️ On the scene of a shooting in ESTL around Martin Luther King Dr. & N. 6th Street. Police confirm shots fired, multiple victims struck. A Metrolink train passenger tells us a car crashed into the side of the train stopping it. More information to come tn @FOX2now pic.twitter.com/wEJEsArlrc — Stephanie Rothman (@srothmantv) September 9, 2021

Φτώχεια και εγκληματικότητα

Το Ιστ Σεντ Λούις, πόλη περίπου 25.000 κατοίκων στο νοτιοδυτικό άκρο της πολιτείας Ιλινόι, στην άλλη όχθη του Μισισιπή απέναντι από το Σεντ Λούις του Μιζούρι, μαστίζεται επί χρόνια από τη φτώχεια και την εγκληματικότητα.

Ανάλυση δεδομένων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνας (FBI) για την εγκληματικότητα από τον εξειδικευμένο ιστότοπο Security.org το 2019 υπεδείκνυε πως το Ιστ Σεντ Λούις καταγράφει τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών μεταξύ των πόλεων των ΗΠΑ με πάνω από 10.000 κατοίκους.

Κατατάσσεται εξάλλου στην τέταρτη θέση ως προς τον δείκτη βίαιων εγκλημάτων σε όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ