Τρόμος στο Ιλινόι μετά από έκρηξη εργοστασίου χημικών. Στο σημείο που απέχει μία ώρα από το Σικάγο, προκλήθηκε σειρά πυρκαγιών. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ενώ 70 εργάτες έφυγαν από το σημείο για να σωθούν.

Το περιστατικό οδήγησε τις Αρχές να δώσουν εντολή για εκκένωση εκατοντάδων σπιτιών και επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά εκδηλώθηκε στις 7 το πρωί, τοπική ώρα, ενώ προκάλεσε σοβαρή ανησυχία καθώς το εργοστάσιο κατασκευάζει λιπαντικά προϊόντα, τα οποία είναι εύφλεκτα.

Οι γιατροί εξέδωσαν οδηγίες ώστε ο κόσμος στην περιοχή να αποφύγει τις μετακινήσεις, λόγω του νέφους.

One firefighter was transported for minor injuries. The fire is expected to burn for several days. https://t.co/JBB9TyHsVX pic.twitter.com/4rz2GCq2dL

An explosion tore through a chemical plant in Rockton, Illionis, with heavy smoke prompting a mandatory evacuation.

MASSIVE FIRE: An explosion at a Chemtool chemical plant in Rockton, Illinois, resulted in a massive fire causing heavy smoke to cover the air in the area. About 70 employees were evacuated with one firefighter transported for minor injuries. https://t.co/n51m2Q1RCT pic.twitter.com/nbNMeKSI54

— World News Tonight (@ABCWorldNews) June 14, 2021