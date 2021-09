Ο Ζεράρ Πικέ, αποτελεί μία από τις σημαίες της Μπαρτσελόνα και αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο. Με την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, ο 34χρονος Ισπανός γίνεται ο πρώτος σκόρερ της τωρινής ομάδας, καθώς έχει πετύχει 50 γκολ με την φανέλα των «μπλαουγκράνα». Έτσι λοιπόν, μετά την συμφωνία του για μείωση των αποδοχών του από τον καταλανικό σύλλογο, καταφέρνει να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έχει πετύχει 50 τέρματα.

Δεύτερος στην ίδια κατηγορία είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ με 30 γκολ, ενώ ο Κουτίνιο, ο οποίος δεν έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Ρόναλντ Κούμαν, ακολουθεί στην τρίτη θέση με 24 γκολ. Στην τέταρτη θέση κατατάσσεται ο Ζόρντι Άλμπα με 22 γκολ.

Υπενθυμίζεται πως ο Λιονέλ Μέσι κατείχε την πρώτη θέση με συνολικά 672 γκολ στη Μπαρτσελόνα.

