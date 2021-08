Το θέμα του Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ορθάνοιχτο, ο Πορτογάλος έχει δείξει τάσεις φυγής από τη Γιουβέντους και η Μάντσεστερ Σίτι μετά το «ναυάγιο» με τον Κέιν έχει δείξει κι εκείνη τις διαθέσεις της για να τον κάνει δικό της.

Η είδηση πως οι «πολίτες» προσφέρουν 15 εκατομμύρια ευρώ έσκασε σαν βόμβα χθες αργά το βράδυ, ωστόσο οι Ιταλοί δεν σκοπεύουν να τον παραχωρήσουν με λιγότερα από 30 εκατομμύρια.

Στην Αγγλία αναφέρουν πως ο Κριστιάνο έχει ήδη μιλήσει με Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας και Ζοάο Κανσέλο για να μάθει λεπτομέρειες για τη Σίτι, την ίδια ώρα που ο ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες πηγαίνει στην Ιταλία για να συζητήσει με τη διοίκηση της Γιουβέντους για το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μέντες θα έχει σήμερα συνάντηση με τους διοικούντες τους μπιανκονέρι ώστε να μιλήσουν για το μέλλον του Κριστιάνο, με τη Γιουβέντους να είναι έως τώρα… αμετακίνητη: θέλει τουλάχιστον 30 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φέρεται διατεθειμένη να σπαταλήσει η Μάντσεστερ Σίτι.

Jorge Mendes will talk with Juventus today. Cristiano Ronaldo was not starting vs Udinese because he wanted to look for options – while Mendes approached Manchester City. 🇵🇹 #MCFC

Juventus want €28/30m fee for Ronaldo. Man City have no intention to pay. There’s no bid yet. pic.twitter.com/Aa0IBvX5Ut

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 26, 2021