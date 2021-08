Η ζωή συνεχίζεται και χωρίς τον Λιονέλ Μέσι. Έτσι πρέπει να μάθει να ζει τουλάχιστον η Μπαρτσελόνα και το πρώτο δείγμα ήταν αρκετά θετικό, καθώς υποδεχόμενη τη Γιουβέντους για το «Trofeo Joan Gamper» επικράτησε με 3-0. Φυσικά, ο Αργεντινός σταρ παρότι δεν ήταν εκεί, αποθεώθηκε σα να ήταν.

Την αρχή την έκανε ο Μέμφις Ντεπάι και μάλιστα άμεσα, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό βρήκε δίχτυα, από θέση τετ α τετ. Αυτό ήταν το δεύτερο γκολ του Ολλανδού επιθετικού με τη φανέλα των Καταλανών, καθώς είχε πετύχει και ένα φοβερό τέρμα στο ντεμπούτο του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσπάθησε με κάποιες ατομικές ενέργειες να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, όμως ο Νέτο δεν τον άφηνε και ο Μπρέιθγουεϊτ με μια κεφαλιά «σφράγισε» τη νίκη. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η τελευταία λέξη των «μπλαουγκράνα», καθώς στο 90+2′ ο Πουτς με μια γκολάρα έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα.

Αυτό ήταν το τελευταίο φιλικό της Μπαρτσελόνα, η οποία στις 15 Ιουλίου υποδέχεται τη Σοσιεδάδ για την πρώτη αγωνιστική της La Liga. Από την άλλη, οι «μπιανκονέρι» έχουν μπροστά τους ένα ακόμη ματς προετοιμασίας με την Αταλάντα, ενώ το πρώτο τους επίσημο ματς είναι στις 22 Ιουλίου κόντρα στην Ουντινέζε.

💥 BOOM! 𝙂𝙊𝙇𝘼𝙕𝙊 !! @RIQUIPUIG MAKES IT 3-0 ON THE FINAL PLAY OF THE GAME! #BarçaJuve #TrofeuGamper pic.twitter.com/ofNfJNWR93

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021