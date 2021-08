Οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκονται εδώ και λίγες ημέρες στην Ελλάδα και δεν έχασαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και την Ακρόπολη.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ πήγαν στο λίκνο του παγκόσμιου πολιτισμού, έχοντας για συντροφιά το τρόπαιο Λάρι Ο΄Μπράιαν που κατέκτησαν με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης πήρε μαζί του και το τρόπαιο του ΜVP των τελικών.

Φυσικά, η παρουσία της οικογένειας Αντετοκούνμπο δεν πέρασε απαρατήρητη από όσους βρίσκονταν στην Ακρόπολη την ίδια στιγμή, με τα φωτογραφικά φλας να απαθανατίζουν τον Γιάννη και τον Θανάση με το κύπελλο του ΝΒΑ.

Θυμίζουμε πως η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί να γίνει την Τρίτη (3/8) αναβλήθηκε εξαιτίας των πυρκαγιών.

Έτσι, το τρόπαιο έκανε την πρώτη του βόλτα στο ιστορικό τοπόσημο της Αθήνας.

Τις επόμενες ημέρες θα επισκεφθεί και τα μέρη όπου μεγάλωσε η οικογένεια Αντετοκούνμπο, τα Σεπόλια και του Ζωγράφου, με τα μικρά παιδιά να έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του και να παίξουν μπάσκετ με τα δύο αδέλφια.

My brother saw @Giannis_An34 in Athens on vacation. I was just at work. How did your day go? pic.twitter.com/JNbvA42MZC

— caleb flaming (@CalebFlaming) August 5, 2021