Ασύλληπτο ξύλο στο Ζάγκρεμπ μεταξύ οπαδών της Ντιναμό και της Λέγκια Βαρσοβίας.

Οι δύο ομάδες αγωνίζονται αύριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με οπαδούς της Λέγκια να βρίσκονται από νωρίς στην Κροατία ώστε να υποστηρίξουν αύριο την ομάδα τους.

Οι οπαδοί της Ντιναμό είχαν στήσει… καρτέρι και τα βίντεο που έχουν βγει στη δημοσιότητα είναι σοκαριστικά.

BBB a few moments before the atack on Legia in Zagreb tonight. 03.08.2021 pic.twitter.com/MF0ay5lrJt

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 3, 2021