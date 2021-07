«Χτυπάει» αλύπητα τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ η τροπική καταιγίδα Έλσα, η οποία προκάλεσε απίστευτες νεροποντές και χαλαζοπτώσεις, ενώ ζωές κινδύνευσαν στο μετρό της Νέας Υόρκης το οποίο πλημμύρισε.

Πολλοί σταθμοί του Μετρό πλημμύρισαν με τα νερά να ξεπερνούν σε ύψος το ένα μέτρο και το επιβατικό κοινό κυριολεκτικά να… κολυμπάει για να σωθεί και να φτάσει στην επιφάνεια. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από σταθμό στον Μανχάταν, στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης.

Some subway system ya got there. This is the 157th St. 1 line right now. @NYCMayor @BilldeBlasio pic.twitter.com/xyfTAUPPNu

— Paullee 🤠 (@PaulleeWR) July 8, 2021