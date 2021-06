Μπορεί η παραμονή του στην Τότεναμ να φαντάζει αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολη, ωστόσο ο Χάρι Κέιν ήταν ο πρωταγωνιστής της ομάδας στην παρουσίαση της νέας φανέλας που βγήκε στη δημοσιότητα.

Ο Άγγλος επιθετικός έδωσε κανονικά το «παρών» στα… αποκαλυπτηρια της φανέλας που θα φοράνε τα «σπιρούνια» την επόμενη σεζόν, γεμίζοντας με αισιοδοξία τους φιλάθλους της Τότεναμ που ελπίζουν να μην αποχωρήσει ο 27χρονος από το Λονδίνο…

Βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές που ένας ποδοσφαιριστής έχει παρουσιάσει μία φανέλα και μετά από λίγες εβδομάδες αποχώρησε τελικά από την ομάδα, με τελευταίο παράδειγμα τον Έντεν Αζάρ στην Τσέλσι…

A fresh look for 2021/22! 😎

⤵️ Check out our new @nikefootball home kit.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 24, 2021