Ποδόσφαιρο μέχρι τα 41 θα παίζει ο Χοακίν. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός ανανέωσε για ακόμα έναν χρόνο με την Ρεάλ Μπέτις για ακόμα έναν χρόνο και θα συμπληρώσει 22 χρόνια από την στιγμή που έκανε το ντεμπούτο ως ποδοσφαιριστής.

Ο Χοακίν αποτελεί σημαία για τους Ανδαλουσιάνους. Είναι η ομάδα, με την οποία συστήθηκε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το 2000, ενώ έχει περάσει 13 χρόνια παρουσίας στον ισπανικό σύλλογο, ενώ έχει αγωνιστεί κατά σειρά σε Βαλένθια, Μάλαγα και Φιορεντίνα.

Την προηγούμενη χρονιά ο Χοακίν παρά την ηλικία του πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν.Σημείωσε 30 συμμετοχές με τον σύλλογο, σημειώνοντας παράλληλα 2 γκολ και πέντε ασίστ.

📣 OFFICIAL | Joaquín extends his contract with #RealBetis until 2022 👑💚

One year more enjoying our great captain! ©😃@joaquinarte#Joaquín2022 pic.twitter.com/EY8HusydQK

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 24, 2021