Η ολλανδική αστυνομία ερευνά σήμερα μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρι στο Άμστερνταμ οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό τεσσάρων, όμως εκτιμά πως τα περιστατικά δεν συνδέονται με την τρομοκρατία.

Ένας 29χρονος άνδρας συνελήφθη μετά τις επιθέσεις αυτές που σημειώθηκαν χθες, Παρασκευή, το βράδυ σε μια περιοχή όπου βρίσκονται μπαρ και εστιατόρια κοντά στη συνοικία των μουσείων της πρωτεύουσας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε μια ανακοίνωση, η αστυνομία ανέφερε ότι διεξάγει «εις βάθος έρευνα για τα διάφορα περιστατικά και τις περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβησαν».

«Η ομάδα έρευνας υπό την καθοδήγηση της εισαγγελίας διατηρεί όλες τις επιλογές ανοικτές, όμως προς το παρόν δεν διαθέτει άμεσες ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο», πρόσθεσε.

Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στην Ολλανδία παραμένει αναλλοίωτο μετά τις επιθέσεις, σύμφωνα με το δίκτυο RTL Nieuws.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ειδοποιήθηκε αρχικά για μια επίθεση με μαχαίρι, όπως «επί του πεδίου, αποδείχθηκε ότι είχαν πραγματοποιηθεί άλλες τέσσερις επιθέσεις με μαχαίρι σε μικρή απόσταση», με αποτέλεσμα συνολικά πέντε θύματα.

