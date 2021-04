Είναι γνωστό ότι το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπητό άθλημα στον κόσμο. Τόσο πολύ, δε, που μέχρι και τα ζώα θέλουν να εντρυφήσουν σε αυτό. Την αρχή έκανε ο αλιγάτορας ο οποίο πήγε να… παρακολουθήσει – η μάλλον να διακόψει – μία προπόνηση ομάδας στην Αμερική.

Ειδικότερα, το συγκεκριμένο τετράποδο επισκέφθηκε το κέντρο στο οποίο, η ομάδα, έκανε την προετοιμασία της, τρομάζοντας όσους βρίσκονταν εκεί. Μοναδική εξαίρεση ο προπονητής του συλλόγου, Κρις Άρμας, ο οποίος τόνισε πως αυτό είναι το τίμημα της προπόνησης στη Φλόριντα, που είναι δίπλα στο νερό.

Πάντως αυτή η… εισβολή δεν οδήγησε σε καλό, αφού τελικώς το κλαμπ έχασε από την αντίπαλο της, Κρουζ Αζούλ, με σκορ 3-1.

