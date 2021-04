Η Μπίλι Άιλις αποκάλυψε πως ο νέος της δίσκος με τίτλο «Happier Than Ever» θα κυκλοφορήσει στις 30 Ιουλίου.

Η νεαρή σταρ έγραψε επίσης πως ένα νέο της κομμάτι θα κυκλοφορήσει αυτή την Πέμπτη, 29 Απριλίου. Δείτε παρακάτω την ανακοίνωσή της και τους τίτλους των κομματιών που θα περιλαμβάνει η νέα της δουλειά.

Από το 2019 που πραγματοποίησε το δισκογραφικό της ντεμπούτο με τον δίσκο «When we all fall asleep, where do we go?», η Άιλις κυκλοφόρησε τα σινγκλς «Everything I wanted», «No Time to Die», «My future», «Therefore I Am», και «Lo Vas a Olvidar».

Τον Φεβρουάριο, μιλώντας στον Στίβεν Κολμπέρ η Άιλις είχε δηλώσει: «δεν πιστεύω πως ο δίσκος θα ήταν ο ίδιος ή ότι θα είχε καν ηχογραφηθεί αν δεν υπήρχε η COVID. Αυτό δεν σημαίνει πως αφορά τον COVID, απλά, όταν τα πράγματα είναι διαφορετικά στη ζωή σου, είσαι διαφορετικός. Έτσι είναι. Λοιπόν, πρέπει να ευχαριστώ τον COVID γι’ αυτό, και περί αυτού πρόκειται.»

Happier Than Ever:

01 Getting Older

02 I Didn’t Change My Number

03 Billie Bossa Nova

04 my future

05 Oxytocin

06 GOLDWING

07 Lost Cause

08 Halley’s Comet

09 Not My Responsibility

10 OverHeated

11 Everybody Dies

12 Your Power

13 NDA

14 Therefore I Am

15 Happier Than Ever

16 Male Fantasy

