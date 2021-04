Με μια σκληρή ανακοίνωση κατά της διοίκησης της ομάδας τους, οι οργανωμένοι της Λίβερπουλ εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση του συλλόγου να λάβει μέρος στην European Super League.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ κάνουν λόγο για ντροπή και επισημαίνουν πως το ποδόσφαιρο και το κλαμπ είναι ο κόσμος και όχι οι διοικήσεις.

«Ντροπή! Ως εκπρόσωποι των φιλάθλων είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτήν την απόφαση. Η FSG αγνόησε τους φιλάθλους μπροστά στην αμείλικτη και άπληστη επιδίωξη του χρήματος. Το ποδόσφαιρο είναι δικό μας, όχι δικό τους. Η ομάδα μας ανήκει σε εμάς, όχι σε εκείνους» αναφέρεται μεταξύ άλλων σε Tweet ενός μεγάλου συνδέσμου φίλων της ομάδας.

#Embarrassing as fan representatives we are appalled & completely oppose this decision. FSG have ignored fans in their relentless & greedy pursuit of money. Football is ours not theirs. Our football club is ours not theirs. We will respond fully to this statement in due course. https://t.co/vFsykEm1Qz

— Spirit of Shankly (@spiritofshankly) April 18, 2021