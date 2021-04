Πόλεμος μέχρις εσχάτων μεταξύ UEFA και European Super League.

Μετά την επιστολή που έστειλαν οι 12 σύλλογοι και απειλούν με δικαστική μάχη, η UEFA προχωρά σε απειλή αποκλεισμού τους από κάθε της διοργάνωση, και μάλιστα αμέσως, δείχνοντας αποφασισμένη να εναντιωθεί μέχρι τέλους σε όλο αυτό.

Σύμφωνα με το International Sport Press Association, στην UEFA θέλουν τον άμεσο αποκλεισμό των 12 συλλόγων από τις διοργανώσεις της και την ίδια ώρα θα αξιώσουν και αφαίρεση του τιμητικού σήματος που έχουν οι Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν και Λίβερπουλ, ομάδες που είναι μέσα στις 12.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Πως… πρωταθλήτρια Ευρώπης τη φετινή σεζόν θα είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, αφού Ρεάλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι ανήκουν στις 12 ομάδες.

Και αν αποκλειστούν και η Γαλλία εξακολουθήσει να είναι εκτός European Super League, τότε η Παρί θα πάρει το Champions League.

Την ίδια ώρα, στο Europa League είναι η Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ από τις 12, συν τις Βιγιαρεάλ και Ρόμα.

Με τις δύο τελευταίες να παίζουν απευθείας τελικό μεταξύ τους αν πράγματι η UEFA αφήσει εκτός διοργανώσεων τα ιδρυτικά στελέχη της European Super League.

Speaking to people in UEFA this morning there is a genuine want for the 12 to be immediately dismissed from all UEFA club competitions – and for Real, Barcelona, AC Milan and Liverpool to be stripped of their badges of honour. Suffice to say there are a lot of angry people there.

— Chris Williams (@Chris78Williams) April 19, 2021