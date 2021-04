Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω ενός τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί, αυτό όμως δεν τον εμποδίζει από το να ακολουθεί την ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς στα παιχνίδια της ως ο αρχηγός και ηγέτης της.

Ο «Βασιλιάς» είναι γνωστό πως πολλές φορές, όταν δεν του αρέσει μια απόφαση των διαιτητών, πηγαίνει πάνω τους και διαμαρτύρεται προσπαθώντας να καταλάβει τι έχει γίνει.

Αυτή τη φορά μπορεί να ήταν στον πάγκο με πολιτικά ρούχα, κάτι που όμως δεν το εμπόδισε να σηκωθεί και να τρέξει προς τον διαιτητή της αναμέτρησης φωνάζοντας για τη φάση.

Μάλιστα ο σχολιαστής των Χόρνετς δεν το άφησε να περάσει έτσι αναφέροντας πως: «ΛεΜπρόν Τζέιμς, δεν φορά καν στολή και είναι σίγουρα ο βοηθός προπονητή. Πιθανόν και ο head coach».

Bron had a talk with the refs after a Drummond charge call 👀 pic.twitter.com/UWol7wlDwQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 14, 2021