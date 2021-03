Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Άρσεναλ και παρά τη νίκη στο «Emirates» έμεινε εκτός συνέχειας στο Europa League.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, που αντιμετώπισε την πρώην ομάδα του, δήλωσε περήφανος για τους συμπαίκτες του παρά την απογοήτευση για τον αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

«Απογοήτευση για τον αποκλεισμό μετά από τέτοια εμφάνιση, είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου» έγραψε χαρακτηριστικά στα social media ο Σωκράτης.

Disappointed to go out after such a spirited performance. Proud of my teammates 💪 #Olympiacos pic.twitter.com/B4wVDe9D9n

— Sokratis Papastathopoulos (@SokratisPapa5) March 19, 2021