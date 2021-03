Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στo Μονπελιέ, στη νότια Γαλλία, όταν ένας άγνωστος επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 76χρονο και τον τραυμάτισε σοβαρά στο λαιμό, έξω από την εκκλησία του Saint-Roch στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Ο 76χρονος άνδρας μαχαιρώθηκε στην καρωτίδα. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να περπατήσει αρκετά μέτρα πριν καταρρεύσει μπροστά από το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει.

75yr old man has had his throat slit in a possible terror attack outside a church in Montpellier, France, suspect on the run.#vrtnws #vtmnieuws via #Parler pic.twitter.com/2EMH1DVCQ5

