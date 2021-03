Η Κορίν Λερίς δεν μπορεί να κλείσει μάτι εδώ κι εβδομάδες. Έχει εφιάλτες, τη νύχτα ξυπνά και έχει σε όλο της το σώμα εξανθήματα. Την ερχόμενη Τετάρτη γαλλικό δικαστήριο αποφασίζει εάν τα τραγικά γεγονότα με την κόρη της, την οποία τα ΜΜΕ την αποκαλούν «Ζιλί», μπορούν να χαρακτηρισθούν ως βιασμός.

Μια απόφαση, που όχι μόνο θα δώσει στην Λερίχ και την οικογένειά της ψυχική ανακούφιση, αλλά ίσως να δημιουργήσει δεδικασμένο. “Είναι ανυπόφορο, εδώ και πάνω από δέκα χρόνια αυτό το φοβερό γεγονός να σκιάζει της ζωή μας. Θα ήθελα να ουρλιάξω, σταματήστε επιτέλους τα ψέματα” λέει η Λερίχ.

Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2008. Η πυροσβεστική μετέφερε την τότε 13χρονη από το σχολείο στο νοσοκομείο, έπειτα από επιληπτική κρίση.

Όμως οι σωτήρες της πολύ γρήγορα έγιναν βασανιστές της, όπως λέει το κορίτσι, Ένας εκ των πυροσβεστών, ο Πιέρ Σ., πήρε το τηλέφωνό της και επικοινώνησε μαζί της μετά το περιστατικό.

Women rallied in France after 20 firefighters allegedly raped a teenager, starting when she was 13. One spread her details after treating her for a seizure. Firefighters went to her home 130 times in 2 years.

