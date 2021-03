Το σύνθημα για το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «8» του Europa League έδωσε ο Ματιέ Βαλμπουενά.

Ο γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έγραψε tweet λίγο πριν από το παιχνίδι με την Άρσεναλ και έκανε λόγο για μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία του πρωταθλητή Ελλάδας.

«Ας γράψουμε απόψε μια νέα σελίδα στην ευρωπαϊκή μας ιστορία» ανέφερε ο Βαλμπουενά στο Twitter.

Δείτε την ανάρτηση του Ματιέ Βαλμπουενά:

Let’s write a new page of our European 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 tonight 🔴⚪️ #UEL #EuropaLeague pic.twitter.com/k80Lalj5nD

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) March 11, 2021