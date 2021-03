Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς ήρθε ισόπαλος με 1-1 κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο ματς.

Ο Κρητικός χαφ πέτυχε το γκολ της χρονιάς λίγο πριν το φινάλε του ματς, ξεγελώντας τον Κουέστα και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του. Ένα γκολ που θα το βλέπει μετά από πάρα πολλά χρονιά και το όνομα του θα μνημονεύεται για πάντα, με τον Έλληνα μέσο να σκοράρει με έναν ευφυέστατο τρόπο.

Το απίθανο τέρμα του Μπουχαλάκη λοιπόν έκανε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου, με όλα τα ΜΜΕ να αποθεώνουν τον μέσο του Ολυμπιακού, ενώ έγινε φυσικά viral και στο Twitter. Οι περισσότεροι έμειναν άφωνοι από το τέρμα του Μπουχαλάκη και την εξυπνάδα του, με τον Λένο μάλιστα να έχει την τιμητική του ενόψει των δυο αναμετρήσεων του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ για τους «16» του Europa League.

«Ο Λένο πρέπει να έχει το νου του, ρουτίνα για την Άρσεναλ αυτές οι φάσεις» γράφτηκε μεταξύ άλλων, ενώ το τέρμα του Έλληνα μέσου χαρακτηρίστηκε μέχρι και ως «το γκολ του αιώνα».

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια για το γκολ του Μπουχαλάκη:

Andreas Bouchalakis just scored this clever last-minute winner to send Olympiacos to the Greek Cup semi-final.

A routine for #AFC and Bernd Leno to be wary of next week. pic.twitter.com/W3Wz7Yeio1

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) March 4, 2021