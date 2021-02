Το Στόουνχεντζ είναι ένα προϊστορικό πέτρινο μνημείο, νεκροταφείο και αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται στο Salisbury Plain, περίπου 8 μίλια (13 χλμ.) Βόρεια του Salisbury, Wiltshire, Αγγλία.

Αν και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό ύπαρξης του Στόουνχεντζ, ήταν πιθανώς ένας θρησκευτικός χώρος και μια έκφραση της δύναμης και του πλούτου των αρχηγών, των αριστοκρατών και των ιερέων που το είχαν χτίσει – πολλοί από τους οποίους θάφτηκαν στα πολυάριθμα στρατόπεδα κοντά.

Ευθυγραμμίστηκε με τον Ήλιο και πιθανώς χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση του Ήλιου και της Σελήνης και για την εκπόνηση ημερολογίου για τις φάρμες.

Ήταν αφιερωμένο στον κόσμο των προγόνων, χωρισμένο από τον κόσμο των ζωντανών, ή ήταν ένα θεραπευτικό κέντρο. Το αν το χρησιμοποιούσαν οι Δρυίδες (Κέλτες ιερείς) είναι αμφίβολο, αλλά οι σημερινές Δρυίδες συγκεντρώνονται εκεί κάθε χρόνο για να χαιρετίσουν την ανατολή του καλοκαιριού.

Κοιτώντας προς την ανατολή του ηλίου, η είσοδος στα βορειοανατολικά δείχνει πάνω από έναν μεγάλο στύλο, που τώρα κλίνει υπό γωνία, που ονομάζεται Heel Stone.

Κοιτώντας αντίθετα, δείχνει το ηλιοβασίλεμα του χειμερινού ηλιοστασίου. Το θερινό ηλιοστάσιο γιορτάζεται επίσης από τεράστια πλήθη επισκεπτών, σύμφωνα με την britannica.

Το Στόουνχεντζ χτίστηκε σε έξι στάδια μεταξύ 3000 και 1520 π.Χ., κατά τη μετάβαση από τη Νεολιθική Περίοδο (Νέα Λίθινη Εποχή) στην Εποχή του Χαλκού.

Ως προϊστορικός πέτρινος κύκλος, είναι μοναδικός εξαιτίας των τεχνητά διαμορφωμένων όγκων (μπλοκ Cenozoic silcrete). Το όνομα του μνημείου προέρχεται πιθανότατα από το σαξονικό stan-hengen, που σημαίνει «πέτρινη ανάρτηση» ή «αγχόνη».

Μαζί με περισσότερα από 350 κοντινά μνημεία και μεντεσέδες (αρχαία χωματουργικά έργα που αποτελούνται από κυκλική όχθη και τάφρο), συμπεριλαμβανομένου του συγκροτήματος ναών στο Avebury, το Stonehenge ορίστηκε ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO το 1986.

