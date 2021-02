Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν σήμερα σε μια τεράστια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν σχεδόν 100 οχήματα σε αυτοκινητόδρομο του Τέξας, ανέφεραν μάρτυρες και αρχές.

Η αλυσιδωτή σύγκρουση συνέβη βόρεια της πόλης Φορτ Γουόρθ και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο παγωμένο οδόστρωμα, δήλωσε ο Μάικλ Ντρίβνταλ, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής αρχής της πόλης.

Διασώστες έχουν καταμετρήσει μέχρι στιγμής πέντε νεκρούς και έχουν μεταφέρει 36 τραυματίες σε νοσοκομεία της περιοχής, σύμφωνα με τον Ντρίβνταλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν να απεγκλωβίζουν θύματα από τα οχήματά τους.

This is so sad. Police say at least five people were killed in a massive crash involving 75 to 100 vehicles on I-35W just north of downtown Fort Worth. 💔 The same freezing rain could be coming to Houston. Please be careful out there! https://t.co/7PAQuMjpt6#FortWorth #Texas pic.twitter.com/MKRwJZ7wD7

— Pooja Lodhia (@PoojaOnTV) February 11, 2021