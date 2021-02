Ο Joss Whedon, ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης με πρότζεκτ όπως τα: Avengers, Justice League και Agents of Shield στο βιογραφικό του, κατηγορείται από ηθοποιούς που συνεργάστηκαν μαζί του στο «Buffy the Vampire Slayer» για τη δημιουργία «τοξικού περιβάλλοντος» στα παρασκήνια της σειράς.

Η Carpenter, που έπαιζε την Cordelia Chase στη σειρά, ισχυρίστηκε ότι κάποια στιγμή ο Whedon την κάλεσε να μιλήσουν και την ρώτησε αν «θα το κρατούσε», αναφερόμενος προφανώς στην εγκυμοσύνη της, ενώ έπειτα επιτέθηκε στον χαρακτήρα και τη θρησκεία της. Η ίδια λέει ότι απολύθηκε την επόμενη σεζόν.

Επίσης είπε ότι ο Whedon έχει «ιστορία στο να δημιουργεί τοξικά και εχθρικά επαγγελματικά περιβάλλοντα», όπως αυτό που βίωσε στο Buffy.

Με μια ανάρτηση στο Instagram, η Sarah Michelle Gellar, πρωταγωνίστρια της σειράς από το 1997 μέχρι το 2003, απάντησε στους ισχυρισμούς του Carpenter, λέγοντας: «Ενώ είμαι περήφανη που το όνομά μου συνδέεται με την Buffy Summers, δεν θέλω να συνδέεται με το όνομα Joss Whedon.

Η Michelle Trachtenberg, που υποδυόταν την αδερφή της Gellar στη σειρά, αναδημοσίευσε τα σχόλια της ηθοποιού λέγοντας: «Είμαι αρκετά γενναία τώρα ως 35χρονη γυναίκα, ώστε να μπορώ να αναδημοσιεύω αυτό εδώ». Αναφέρθηκε επίσης στην «ακατάλληλη συμπεριφορά του» που βίωσε ως έφηβη ηθοποιός.

Η Amber Benson, που υποδυόταν την Tara Maclay στη σειρά Buffy, απάντησε επίσης στους ισχυρισμούς, γράφοντας στο Twitter ότι η Carpenter είπε την αλήθεια και ότι το «τοξικό περιβάλλον» της σειράς ξεκινούσε «από την κορυφή».

Πρόσθεσε επίσης: «Έγινε μεγάλη ζημιά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και πολλές από εμάς το επεξεργαζόμαστε ακόμη 20 χρόνια μετά».

Buffy was a toxic environment and it starts at the top. @AllCharisma is speaking truth and I support her 100%. There was a lot of damage done during that time and many of us are still processing it twenty plus years later. #IStandWithRayFisher #IStandWithCharismaCarpenter https://t.co/WJAmDGm76C

— Amber Benson (@amber_benson) February 10, 2021