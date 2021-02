Η Γιουβέντους κατάφερε τελικά να κλειδώσει τη θέση του τελικού του Κυπέλλου Ιταλίας, καθώς κράτησε το 2-1 από τον πρώτο αγώνα κόντρα στην Ίντερ και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Ένας ακόμη τελικός για τον άνθρωπο των… τελικών.

Ο λόγος φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στον 31ο τελικό της μεγάλης του καριέρας και να διεκδικήσει ακόμη έναν τίτλο. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής σε 30 τελικούς, έχοντας κερδίσει τους 22.

Ο μεγάλος του αντίπαλος από την άλλη, (Μέσι) έχει αγωνιστεί σε 35 τελικούς, ωστόσο έχει μόλις έναν παραπάνω κερδισμένο.

Cristiano Ronaldo booked his ticket to his 31st final (both club and international) 💪

CR7’s record in finals: 22 of 31 (70.97% win percentage)

Messi’s record in finals: 23 of 35 (65.71% win percentage) pic.twitter.com/mCpSF6xg49

