Με απώλειες αγωνίστηκαν οι δύο ομάδες του Survivor χθες, καθώς ούτε η Ανθή Σαλαγκούδη, ούτε η Έλενα Κρεμλίδου συμμετείχαν.

Οι δυο τους φαίνεται πως δεν άντεξαν από την έλλειψη φαγητού και λίγο πριν ξεκινήσουν την μάχη για το φαγητό, κατέρρευσαν.

Πρώτη η Έλενα Κρεμλίδου, η οποία απαντούσε στις ερωτήσεις του Γιώργου Λιανού και του εξηγούσε πως αισθάνεται έντονη αδιαθεσία που όσο περνούσε η ώρα γινόταν και μεγαλύτερη.

Λίγο αργότερα ανάλογο ήταν και το περιστατικό με την Ανθή Σαλαγκούδη που φάνηκε να μην την κρατάνε τα πόδια της.

— official account tou Chris (@Chatzimisis) February 7, 2021

The king and the queen 😂😂 #survivorGR pic.twitter.com/TsEDaJuXGD

— gp (@GpHooligang) February 7, 2021