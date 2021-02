Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πραγματοποίησε ακόμη μια γεμάτη εμφάνιση τη φετινή σεζόν, με τους Μιλγουόκι Μπακς να φεύγουν με το ροζ φύλλο του αγώνα από το Κλίβελαντ.

Τα Ελάφια επικράτησαν (105-123) εκτός έδρας των Καβαλίερς, με τον έλληνα σούπερ σταρ να είναι ασταμάτητος.

Ο δις MVP του NBA ολοκλήρωσε τον αγώνα με 33 πόντους, με 13/25 σουτ (1/3 τρίποντα), 6/8 βολές, 12 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 κοψίματα σε 33 λεπτά εμφάνισης, κυριαρχώντας σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Γιάννη κόντρα στην ομάδα από το Οχάιο:

The Greek Freak filled up the stat sheet:

33 PTS | 12 REB | 4 AST | 4 BLK | 33 MIN pic.twitter.com/QTIwxPNMXg

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 6, 2021