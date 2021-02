Δύσκολο έργο είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κόντρα στον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ για το ATP Cup, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη με 7-5, 7-5 και να ισοφαρίσει σε 1-1 τη σειρά με την Ισπανία, αν και η Ελλάδα έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια.

Κι αυτό επειδή νωρίτερα ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα επιβλήθηκε 6-3, 6-4 του Μιχάλη Περβολαράκη και χάρισε στην Ισπανία την πρόκριση στους «4».

Στο πρώτο σετ ο έλληνας τενίστας είχε από το ξεκίνημα το πάνω χέρι κρατώντας το σερβίς του και προηγήθηκε έτσι με 6-5.

Τότε με μπρέικ κατάφερε να κάνει το 7-5 και να πάρει το πρώτο σετ.

Πιο εύκολα φάνηκαν να είναι τα πράγματα στο δεύτερο σετ, όπου ο Στέφανος προηγήθηκε γρήγορα με 4-1 έχοντας ένα μπρέικ.

Ο Ισπανός αντέδρασε, έφθασε στο 5-5 με δικό του μπρέικ, αλλά ο Τσιτσιπάς μένοντας ψύχραιμος κατάφερε να φθάσει στο 7-5 και το 2-0 παίρνοντας τη νίκη.

Έτσι, η Ελλάδα χάρη στη νίκη του Τσιτσιπά παραμένει στη διεκδίκηση της πρώτης νίκης της στο θεσμό, καθώς το διπλό θα είναι αυτό που θα κρίνει την ομάδα που θα κερδίσει αυτό το ζευγάρι.

Stef gets the W 🇬🇷@steftsitsipas with a very impressive 7-5 7-5 win to inflict Bautista Agut’s first ever #ATPCup loss! pic.twitter.com/yYdaM3rBnM

— Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2021