Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε τη νίκη με 2-0 σετ (6-3, 7-5) του Άλεξ Ντε Μινόρ στη 2η ημέρα του Β’ ομίλου του ATP Cup που διεξάγεται στη Μελβούρνη, ισοφαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά με την Αυστραλία.

Πριν τον αγώνα του Στέφανου, ο Μιχάλης Περβολαράκης ηττήθηκε από τον Τζον Μίλμαν και έτσι όλα θα κριθούν στο διπλό ανάμεσα στα ζευγάρια Τσιτσιπάς/Περβολαράκης – Πιρς/Σαβίλ.

O Τσιτσιπάς ξεκίνησε δυναμικά, πήρε το προβάδισμα με 4-2 και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-3 σε 38 λεπτά. Στο δεύτερο σετ ο Ντε Μινόρ έβαλε δύσκολα στον Έλληνα τενίστα, με τον Στέφανο να καταφέρνει να λυγίζει τον Αυστραλό στο 11ο game.

Ο Ντε Μινόρ προηγήθηκε τρεις φορές (2-1, 4-3, 5-4) αλλά η συνέχεια ανήκε στον Τσιτσιπά, ο οποίος ισοφάρισε, έκανε το 6-5 με μπρέικ και έφτασε στη νίκη με 7-5.

Stefanos the Great 💪

The Greek No.1 delivers for 🇬🇷 #TeamGreece and we’re off to a doubles decider 👀#GREAUS | #ATPCup pic.twitter.com/Uh3D0I9hd1

— ATPCup (@ATPCup) February 3, 2021