Η δημιουργία της ελληνικής παροικίας συνεχίζεται στη Φένλο η οποία το απόγευμα της Δευτέρας ανακοίνωσε και την απόκτηση του Τάσου Δώνη με τη μορφή δανεισμού από τη Ρεμς.

Πρώτος και καλύτερος φυσικά ο Γιώργος Γιακουμάκης που κάνει «όργια» με τον ολλανδικό σύλλογο στον οποίο πωλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την ΑΕΚ.

Ακολούθησε ο δανεισμός του Χρήστου Δώνη από την Άσκολι πριν λίγες μέρες και τώρα ήρθε η ώρα του Χρήστου με τα δύο αδέρφια να γίνονται για πρώτη φορά συμπαίκτες σε επαγγελματικό επίπεδο.

Now we have the real (A)donis. 😉🇬🇷#WelkomAdonis pic.twitter.com/7KeHyTIwz5