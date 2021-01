Ο Άντονι Φάουτσι, ο κορυφαίος εμπειρογνώμονας επί των μολυσματικών ασθενειών της αμερικανικής κυβέρνησης, δήλωσε ότι είχε ήπιες παρενέργειες μετά τη λήψη της δεύτερης δόσης του εμβολίου κατά της Covid-19.

«Ήλπιζα ότι δεν θα ήμουν για πολύ νοκ άουτ. Ήμουν για περίπου 24 ώρες. Τώρα είμαι καλά» είπε την Πέμπτη σε εκδήλωση του Λευκού Οίκου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, ο σύμβουλος του προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Covid-19 είπε ότι ένιωθε εξαντλημένος, αλλά «όχι άρρωστος».

Η εμφάνιση ήπιων παρενεργειών είναι αναμενόμενες, όπως ανέφεραν οι κατασκευαστές των εμβολίων κατά τις κλινικές δοκιμές τους και είναι δείγμα της ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού μετά τον εμβολιασμό.

Υπενθυμίζεται πως ο Φάουτσι έλαβε το εμβόλιο της Moderna τον περασμένο μήνα μπροστά στις κάμερες. «Είναι μια συμβολική χειρονομία για την υπόλοιπη χώρα, για να δείξω ότι έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, και θέλω να ενθαρρύνω όλους εκείνους που έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, να το κάνουν» είπε ο 79χρονος καθηγητής.

Dr. Anthony Fauci receives his first Covid-19 vaccine: “I want to encourage everyone who has the opportunity to get vaccinated so that we can have a veil of protection over this country that would end this pandemic” https://t.co/xCh43J5HUj pic.twitter.com/elfYmlBStz

— CNN Politics (@CNNPolitics) December 22, 2020