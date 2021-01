Oι Rolling Stones θα κυκλοφορήσουν τις δικές τους μπάρες σοκολάτας, σύμφωνα με πληροφορίες, την επόμενη εβδομάδα.

Η απόπειρα της θρυλικής ροκ μπάντας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα των γλυκών σνακ φαίνεται να είναι η πιο πρόσφατη κίνηση στη συνολική στρατηγική προώθησης προϊόντων Rolling Stones, με πρώτη το άνοιγμα εμπορικού καταστήματος στο κεντρικό Λονδίνο πέρυσι.

