Ποιός άλλος; Μα φυσικά ο Ζλάταν! Ο Σουηδός σταρ έδωσε το προβάδισμα στη Μίλαν απέναντι στην Κάλιαρι, γράφοντας μόλις στο 7ο λεπτό το 1-0 για την ομάδα του Στέφανο Πιόλι.

Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, ο Ιμπραΐμοβιτς έδωσε κεφάλι στο σκορ στη Μίλαν, πετυχαίνοντας 10ο του γκολ φέτος! Στα 39 του συνεχίζει να γράφει ιστορία καθώς, αυτό πρόκειται για το πρώτο γκολ στο 2021, γράφοντας ένα μοναδικό στατιστικό.

Συγκεκριμένα, από το 1999 έως και σήμερα (2021), ο Ζλάταν έχει καταφέρει να σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ, πράγμα που σημαίνει πως σκοράρει εδώ και 23 συνεχόμενα χρόνια!

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Zlatan Ibrahimovic has now scored in each of the last 23 years pic.twitter.com/hF0MkMgAwJ

— Futball Ward (@TheFutballWard) January 18, 2021