Δυστυχώς τα αγαπημένα μας σινεμά παραμένουν ακόμα κλειστά και πολλές από τις νέες κυκλοφορίες που ήταν προγραμματισμένες για φέτος αναβάλλονται για αργότερα.

Τα καλά νέα είναι παρόλα αυτά είναι πως υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες καινούργιες ταινίες θα βρουν σύντομα τον δρόμο τους για τη μικρή οθόνη.

Minari

“A staggeringly powerful story of the American dream.”@A24 presents #Minari, from writer/director Lee Isaac Chung and starring @SteveYeun, Yeri Han, and Yuh-Jung Youn. Coming Soon 🌱 pic.twitter.com/xgD72uInii — Minari (@MinariMovie) September 30, 2020



Η συγκινητική, πέμπτη ταινία του Lee Isaac Chung λατρεύτηκε στο Sundance. Ο σκηνοθέτης αντλεί έμπνευση από την παιδική του ηλικία και αφηγείται την ιστορία μια οικογένειας με καταγωγή από τη Κορέα, η οποία στις αρχές του 1980 αποφασίζει να μετακομίσει μαζί με τα μικρά παιδιά της (που έχουν γεννηθεί στην Αμερική) από την πόλη στο επαρχιακό Αρκάνσας.

Ο Τζέικομπ σχεδιάζει να μετατρέψει ένα μεγάλο κομμάτι γης σε αγρόκτημα, καλλιεργώντας κορεατικά λαχανικά για να πουλάει σε οικογένειες μεταναστών. Η γυναίκα του, η Μόνικα είναι επιφυλακτική. Ο γιος τους Ντέιβιντ έχει καρδιακό φύσημα, αλλά κυρίως είναι απασχολημένος με το να κάνει σκανδαλιές ενώ η κόρη τους, Αν δεν βρίσκει και πολλά να κάνει στην απομονωμένη περιοχή.

Nomadland

See You Down the Road

NOMADLAND, starring Frances McDormand.

A film by Chloé Zhao

February 2021#NMDLND pic.twitter.com/mJaM7zroeT — Nomadland (@nomadlandfilm) December 14, 2020



Η ταινία της Κλόε Ζάο που απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία καθώς και το βραβείο της Ένωσης Κριτικών της Αμερικής βασίζεται στο βιβλίο της δημοσιογράφου και συγγραφέα Τζέσικα Μπρούντερ με τίτλο «Nomadland: Surviving America in the 21st Century» («Η Χώρα των Νομάδων: Επιβιώνοντας στην Αμερική του 21ου Αιώνα»). Με πρωταγωνίστρια την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ το Nomadland επικεντρώνεται στη σκληρή πραγματικότητα μεσηλίκων «workampers» οι οποίοι ζουν σαν νομάδες σε τροχόσπιτα και βανάκια, κυνηγώντας ευκαιριακές δουλειές όπου υπάρχουν, σχηματίζοντας προσωρινές κοινότητες στη μέση του πουθενά.

Sound of Metal

.@BAFTA and @RhiannaDhillon are hosting a Q&A with #SoundOfMetal director @dariusmarder and stars @rizwanahmed and #OliviaCooke on 9th December at 7pm with a live BSL interpreter! Tune in as they discuss the amazing story of finding hope and new identity https://t.co/sGNZjCqXRt pic.twitter.com/YFqRNOVGNS — Sound of Metal (@SoundOfMetalUK) December 8, 2020



Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Darius Marder βρισκόταν για 13 ολόκληρα χρόνια στο στάδιο της παραγωγής. Ο Riz Ahmed υποδύεται μοναδικά ένα ντραμερ της heavy metal που χάνει την ακοή του ενώ το εκπληκτικό sound design της ταινίας επιτρέπει στους θεατές να νιώσουν την τρομακτική αλλαγή που συμβαίνει στη ζωή του.

Soggy Bottom

Μετά την επιτυχία του Phantom Thread, ο Paul Thomas Anderson επιχειρεί άλλο ένα δράμα εποχής το οποίο αυτή τη φορά διαδραματίζεται την δεκαετία του 1970 (μια οικεία εποχή για τον Anderson που μας έχει δώσει στο παρελθόν το εμβληματικό Boogie Nights).

The French Dispatch

The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun

A film by Wes Anderson

In Theaters July #TheFrenchDispatch pic.twitter.com/RRDhZLHO7c — The French Dispatch (@french_dispatch) February 12, 2020



Ένα «ερωτικό γράμμα» στους δημοσιογράφους του κόσμου, η τελευταία ταινία του Wes Anderson εξελίσσεται στα γραφεία μιας αμερικάνικης εφημερίδας, σε μια φανταστική γαλλική πόλη του 20ου αιώνα. Το καστ περιλαμβάνει τους: Μπιλ Μάρεϊ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Μπομπ Μπάλαμπαν, Τζεφ Γκόλντμπλουμ, Ελίζαμπεθ Μος, Τίλντα Σουίντον, Μπενίσιο ντελ Τόρο, Λέα Σεϊντού, Όουεν Γουίλσον, Τζέφρι Ράιτ, Τόνι Ρεβολόρι και άλλους.

The Many Saints of Newark



Σε σκηνοθεσία του Alan Taylor, το πολυαναμενόμενο prequel του Sopranos έρχεται με πρωταγωνιστή τον γιο του εκλιπόντος James Gandolfini, Michael Gandolfini να υποδύεται τον αξεπέραστο ρόλο του πατέρα του σε νεότερη ηλικία.

Let Them All Talk

Γνωστός για το πειραματικό του στυλ, ο Στίβεν Σόντερμπεργκ (που γύρισε δύο από τις τελευταίες του ταινίες του εξ ολοκλήρου σε iPhone) παρουσιάζει το 28ο κινηματογραφικό του έργο που γυρίστηκε μέσα σε δυο εβδομάδες μέσα σε ένα υπερωκεάνειο. Στη ταινία συμμετέχει και η Μέριλ Στριπ υποδυόμενη μια βραβευμένη με Πούλιτζερ συγγραφέα που ετοιμάζει το νέο της βιβλίο. Μεγάλο μέρος του σεναρίου είναι προϊόν αυτοσχεδιασμού.

The Way of the Wind

Το «The Way of the Wind» του Τέρενς Μάλικ αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του Χριστού μέσα από τις παραβολές των Ευαγγελίων. Ο οσκαρικός ηθοποιός Μαρκ Ράιλανς, υποδύεται όχι μία αλλά τέσσερις διαφορετικές ενσαρκώσεις του Σατανά.

Promising Young Woman

«The best picture of the year.» 💋 See Carey Mulligan dole out righteous fury in #PromisingYoungWoman. In theaters and on demand NOW: https://t.co/9z0jkUeTBU pic.twitter.com/EMoXS2yhLb — Promising Young Woman (@PromisingFilm) January 16, 2021



Η Κάσι, που έχει εγκαταλείψει τις σπουδές της στην Ιατρική δυσκολεύεται να ξεπεράσει ένα τραυματικό συμβάν από το παρελθόν της. Η καλύτερή της φίλη είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού. Η εξαιρετική Κάρι Μάλιγκαν αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Βρετανίδας ηθοποιού Έμεραλντ Φένελ- ένα εντελώς ανατρεπτικό θρίλερ εκδίκησης και μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

Armageddon Time

Η τελευταία ταινία του James Gray ήταν το Ad Astra, μια μοναχική εξερεύνηση του διαστήματος με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Τώρα ο σκηνοθέτης μας πηγαίνει στο Κουίνς της δεκαετίας του ’80, όταν ο Ρέιγκαν ετοιμάζεται να αναλάβει την προεδρία, βασιζόμενος εν μέρει σε δικές του εμπειρίες από την εποχή. Στο καστ βρίσκεται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και η Κέιτ Μπλάνσετ.