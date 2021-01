The Falcon and the Winter Soldier



Στη νέα σειρά της Marvel που θα προβληθεί μέσα από την υπηρεσία streaming Disney+ πρωταγωνιστούν οι Anthony Mackie και Sebastian Stan στους ρόλους των Falcon και Winter Soldier αντίστοιχα, με την υπόθεση να εκτυλίσσεται μετά τα γεγονότα του Avengers: Endgame.

Dickinson

Όπως και το Bridgerton, το Dickinson είναι ένα έργο εποχής και φαντασίας. Αν δεν θέλετε να ακούσετε την Έμιλι Ντίκινσον να μιλάει σαν νέα του 21ου αιώνα μην το δείτε. Αν θέλετε να την δείτε να εξερευνά την queer πλευρά της και να κάνει παρέα με τον θάνατο- τον οποίο ενσαρκώνει ο Wiz Khalifa- τότε η δεύτερη σεζόν της σειράς είναι για εσάς.

Search Party

To Search Party ξεκίνησε ως μια σκοτεινή κωμωδία που ακολουθούσε την ιστορία μερικών νεαρών κατοίκων του Μπρούκλιν που είχαν πάθει εμμονή με την εξαφάνιση μια γυναίκας στη περιοχή. Στη νέα σεζόν της σειράς ένας από τους κεντρικούς χαρακτήρες, η Ντόρι είναι αυτή που εξαφανίζεται.

Euphoria

Στο τέλος του 2020 εμφανίστηκε από το πουθενά ένα νέο, αυτοτελές επεισόδιο του Euphoria. Το Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο-έκπληξη ήταν αφιερωμένο σχεδόν αποκλειστικά σε έναν πολύ συναισθηματικό διάλογο μεταξύ της Rue και του καθοδηγητή της στο πρόγραμμα απεξάρτησης που ακολουθεί. Τώρα η δεύτερη σεζόν έρχεται στο HBO εστιάζοντας περισσότερο στον άνθρωπο με τον οποίο η Rue είναι ερωτευμένη: την Jules.

WandaVision

Η πρώτη σειρά της Marvel Studios για την Disney+ είναι μια από τις πιο περίεργες που φτιάχτηκαν ποτέ. Η Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) και ο Vision (Paul Bettany) είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το υβρίδιο αμερικάνικης σαπουνόπερας και ιστορίας υπερηρώων.

The Underground Railroad

Πρόκειται για την τηλεοπτική μεταφορά του ομώνυμου βιβλίου που χάρισε το 2017 βραβείο Πούλιτζερ στον συγγραφέα Colson Whitehead. Η ιστορία: Μια μαύρη γυναίκα προσπαθεί να ξεφύγει απ’ τη δουλεία στον αμερικάνικο προεμφυλιακό Νότο μέσω ενός υπόγειου σιδηροδρομικού συστήματος που έχει κατασκευαστεί γι’ αυτό το σκοπό.

The Dropout

Η Kate McKinnon από την εκπομπή Saturday Night Live σταματάει για λίγο να υποδύεται την Χίλαρι Κλίντον και τον Τζάστιν Μπίμπερ και αναλαμβάνει να ενσαρκώσει την διαβόητη CEO της Theranos, Ελίζαμπεθ Χολμς και την ασύλληπτη απάτη που έστησε.

Foundation

Ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο. Η Apple TV+ ετοιμάζει την τηλεοπτική μεταφορά της σειράς μυθιστορημάτων του Ισαάκ Ασίμωφ, «Θεμέλιο».

Cowboy Bebop

Το Netflix έχει ξεκινήσει την παραγωγή μιας νέας σειράς βασισμένης σε ένα διάσημο γιαπωνέζικο anime. Πρωταγωνιστής θα είναι ο John Cho.

Ms. Marvel

Βασισμένο στο ομώνυμο κόμικ, το Ms. Marvel είναι μια ακόμη σειρά του Disney+ και ακολουθεί τις περιπέτειες μια νεαρής superhero που λέγεται Kamala Khan και έχει ως μέντορα τον Captain Marvel.