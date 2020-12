Περίπου 800 προσκεκλημένοι είδαν το νυφικό στην τελετή στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Αγίας Μαρίας στο Νιούπορτ, στο Ρόουντ Άιλαντ και 400 ακόμη παρακολούθησαν το βράδυ μέσα από τη ρεσεψιόν.

Ο γάμος

Και μετά υπήρχαν οι 3.000 ευγενείς που έσπασαν τα οδοφράγματα της αστυνομίας για να παρακολουθήσουν την άφιξη της Ζακλίν Λι Μπουβιέ στο γάμο της με τον τότε Γερουσιαστή Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι.

Μια φωτογραφία των νεόνυμφων δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα των The New York Times στις 13 Σεπτεμβρίου 1953.

Το νυφικό, όπως αυτά που φορούσαν οι παράνυμφοι της Kennedy, ήταν το έργο της αφρικανικής αμερικανικής σχεδιάστριας Ann Lowe, η οποία πέθανε τον Φεβρουάριο του 1981.

«Αυτό το φόρεμα που έφτιαξε για τη Jackie Kennedy φωτογραφήθηκε ευρέως. Πολλοί το είδαν και αναμφίβολα επηρέασε τους μέσους αμερικανικούς γάμους με τα νυφικά και τα φορέματα», δήλωσε η Elizabeth Way, βοηθός επιμελήτρια στο Μουσείο του FIT.

«Το γεγονός ότι (το φόρεμα) προήλθε από τη δημιουργικότητα μιας μαύρης γυναίκας πραγματικά μιλάει για το ρόλο που διαδραματίζουν οι μαύροι στη διαμόρφωση της αμερικανικής κουλτούρας».

«Το κρυμμένο μυστικό της κοινωνίας»

Και ενώ το φόρεμα ευχαρίστησε το κοινό της Αμερικής, δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για την αντίδραση της νύφης.

Σύμφωνα με την ιστορικό μόδας Kimberly Chrisman-Campbell, η οποία είναι η συγγραφέας του βιβλίου «The Way We Wed: A Global History of Wedding Fashion» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, «η Kennedy δεν ήταν οπαδός του φορέματος που φορούσε για να περπατήσει στον διάδρομο».

«Παρ’ όλο που είναι ένα όμορφο φόρεμα, δεν ήταν αυτό που ήθελε και το συνέκρινε με ένα αμπαζούρ», εξήγησε η Chrisman-Campbell.

«Το επέλεξε ο πεθερός της, που ήθελε να δημιουργήσει μια στιγμή αμερικανικής αίγλης και αριστοκρατίας και να θέσει πραγματικά τον γιο του ως κληρονόμο της οικογενειακής δυναστείας».

Όπως αναφέρει το CNN, η Lowe ήταν καθιερωμένη για το αμερικανικό στυλ ης υψηλής κοινωνίας, ικανοποιώντας πλούσιους πελάτες σε όλη τη χώρα (συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της Jaqueline, Janet Lee Auchincloss, η οποία ανέθεσε στη Lowe να δημιουργήσει το φόρεμα για το ντεμπούτο της).

Χρόνια αργότερα, το The Saturday Evening Post την περιέγραψε ως «το καλύτερα κρυμμένο μυστικό της κοινωνίας» και «άγνωστη, εκτός από τους πολύ πλούσιους».

Μια αμετανόητη σνομπ, η Lowe ήταν επιλεκτική με τους πελάτες της. Μόνο η ελίτ άξιζε τις προσπάθειές της, καθώς και σταρ όπως η Olivia de Havilland, που φόρεσε ένα από τα ζωγραφισμένα στο χέρι floral σχέδια της Lowe τη νύχτα που κέρδισε το βραβείο της καλύτερης ηθοποιού στα Academy Awards του 1947.

«Λατρεύω τα ρούχα μου και είμαι επιλεκτική στο ποιος τα φοράει», δήλωσε η Lowe σε συνέντευξή της στο περιοδικό Ebony.

«Δε με ενδιαφέρει να ράβω για όσους πάνε σε καφέ ή θέλουν να ανελιχθούν κοινωνικά».

Μετά από μια πλημμύρα στο στούντιό της στο Μανχάταν, που κατέστρεψε τα φορέματα της Kennedy μόλις 10 ημέρες πριν από την τελετή, αυτή και η ομάδα της εργάστηκαν μέρα και νύχτα για να διασφαλίσουν ότι ένα νέο σετ θα είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως.

Ποτέ δεν ανέφερε ούτε μια λέξη στην οικογένεια και «απορρόφησε» τα πρόσθετα έξοδα μόνη της.

Κληρονομική αριστεία

Η Ann Lowe γεννήθηκε στο Clayton της Αλαμπάμα, το 1898, «εργαζόταν ως μοδίστρα από τότε που ήταν μικρό κορίτσι, οπότε είχε πραγματικά δεκαετίες εμπειρίας μέχρι να φτιάξει αυτά τα φορέματα, αυτά τα νυφικά, τη δεκαετία του 1950», είπε η Way.

Στα 16, η Lowe ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση μετά το θάνατο της μητέρας της. Αργότερα σπούδασε σχέδιο μόδας στη Νέα Υόρκη, διαχωρισμένη από τους λευκούς συμφοιτητές της (αποφοίτησε μετά από έξι μήνες μόνο λόγω των εξαιρετικών ικανοτήτων της) πριν ιδρύσει κατάστημα στη Φλόριντα, όπου έχτισε τη φήμη ως υπερβολική και επιλεκτική.

Μετά από μια δεκαετία, επέστρεψε στο Μανχάταν για να κάνει το ίδιο στην Ανατολική Ακτή. Όμως, ο ακραίος πλούτος των πελατών που αγαπούσε δεν ήταν αρκετός για να ενισχύσει την επιχείρησή της.

Παζάρευαν συστηματικά μείωση των τιμών της και συχνά κατέληγε να χάνει χρήματα από πωλήσεις.

Το 1963, κήρυξε πτώχευση. (Μια μακροχρόνια φήμη υποδηλώνει ότι η Kennedy μπορεί να είχε εξοφλήσει ανώνυμα τα χρέη της στο IRS).

Μέχρι τη στιγμή που σταμάτησε το 1972, έμεινε χωρίς δεκάρα.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο μια βιογραφία της Ann Lowe, ένα παιδικό βιβλίο της Ann Lowe έχουν δημοσιευτεί και ένα ιστορικό μυθιστόρημα, από την Piper Huguley, βρίσκεται σε διαδικασία συγγραφής.

Τα σχέδιά της βρίσκονται σε έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας και Πολιτισμού Αφροαμερικάνων και ως μέρος της έκθεσης του 2017 των FIT «Black Fashion Designers».

«Με όλα τα πολιτικά κινήματα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και χτίζονται τον τελευταίο αιώνα, οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για την ιστορία των μαύρων καλλιτεχνών και των μαύρων δημιουργών σε τόσες πολλές βιομηχανίες και είναι υπέροχο να γνωρίζουμε ότι (η συμμετοχή των μαύρων στη μόδα) δεν ξεκίνησε στις αρχές του 2000» είπε η Way.

«Οι μαύροι σχεδιαστές εργάζονταν πάντα στη βιομηχανία. Υπάρχει μια κληρονομιά εκεί».