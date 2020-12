Οι ψαράδες στην Κεράλα απελευθέρωσαν έναν απειλούμενο καρχαρία φαλαινών που πιάστηκε στο δίχτυ τους σε μια δραματική διάσωση που κέρδισε επαίνους από netizens και ακτιβιστές μετά το βίντεο που έγινε viral στα κοινωνικά μέσα.

Το κλιπ διάρκειας 1,56 λεπτών δείχνει μια ομάδα ψαράδων που περιβάλλουν τον καρχαρία «μαμούθ», ο οποίος ήταν ακίνητος στην παραλία και σχεδιάζουν έναν τρόπο απελευθέρωσης του στη θάλασσα.

Σταδιακά, η ομάδα περίπου 60 ψαράδων καταφέρνει να απελευθερώσει τον καρχαρία από το μπερδεμένο δίχτυ και βάζει ένα σχοινί γύρω του, σύμφωνα με το indianexpress.com.

Μαζί ωθούν τον καρχαρία στη θάλασσα. Αρκετές φωτογραφίες και βίντεο της διάσωσης κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο, με τους netizens να επαινούν τους ψαράδες για τη χειρονομία τους για την απελευθέρωση του φαλαινοκαρχαρία, που είναι ένα είδος που απειλείται με εξαφάνιση.

«Ξεκινώντας το πρωί με καλά νέα από το #Κεράλα. Ένας #whaleshark που πιάστηκε στα δίχτυα ελευθερώθηκε από ψαράδες…Έχω ανακοινώσει ένα ειδικό βραβείο γι ‘αυτούς», έγραψε ο υπεύθυνος διατήρησης της άγριας πανίδας και Διευθύνων Σύμβουλος της Wildlife Trust India Vivek Menon, ενώ μοιράστηκε φωτογραφίες της διάσωσης.

Beginning the morning with good news from the #Kerala. A #whaleshark caught in the nets was freed by fishers. Third instance in this state following the start of @wti_org_india project here. I have announced a special award for them. pic.twitter.com/dH2Q45ZlrQ

— Vivek Menon (@vivek4wild) December 5, 2020