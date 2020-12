Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη διενέργεια διάλεξης της Δρ. Αμάντας Σκαμάγκα, Εντεταλμένης Διδάσκουσας στο ΤΙΓΦ, με θέμα

Τίτος Πατρίκιος και Ιταλία. Μια αμφίδρομη σχέση

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2020 (19:30) μέσα από την

διαδικτυακή πλατφόρμα webex:

Meeting number: 121 409 5274 / Password: P4Gywu / Host key: 769940

Ο Νεοέλληνας ποιητής της Μεταπολεμικής Γενιάς, Τίτος Πατρίκιος, αναπτύσσει μια αμφίδρομη σχέση με την Ιταλία και τους Ιταλούς ήδη από τα χρόνια της Κατοχής. Αργότερα, κατά τη διάρκεια των σπουδών του και της μετέπειτα αυτοεξορίας του, ο Πατρίκιος ταξιδεύεισυνεχώς στην Ιταλία και αναπτύσσει στενότατους δεσμούς τόσο με τη χώρα –και ειδικά την πρωτεύουσά της, τη Ρώμη–όσο και με Ιταλούς των τεχνών και των γραμμάτων. Τα ταξίδια του αυτά στις διάφορες ιταλικές πόλεις εμπνέουν τον ποιητή και τον ωθούν να γράψει πλήθος ιταλόθεμων ποιημάτων, τα οποία μπορούν να ανιχνευτούν σχεδόν σε όλες τις ποιητικές του συλλογές, αλλά και πεζόμορφα κείμενα με ημερολογιακή/εξομολογητική μορφή. Από την άλληπλευρά, το έργο του Πατρίκιου έχει μεταφραστεί στα ιταλικά από Ιταλούς ή Έλληνες μεταφραστές και έχει αγαπηθεί τόσο από το κοινό όσο και από τους κριτικούς. Η απήχηση αυτή του έργου του Τίτου Πατρίκιου αποδεικνύεται από τις πολυάριθμες ιταλικές βραβεύσεις, καθώς και από τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται προς τιμήν του. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΗ Αμάντα Σκαμάγκα είναι εντεταλμένη διδάσκουσα στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Σπούδασε Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτισμό στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ιταλική και Ελληνική Φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταδιδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Διδάσκει και έχει διδάξει «Ιταλικό Μυθιστορημα και Διήγημα», «Ιταλική Ποίηση», «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία», «Παγκόσμια Λογοτεχνία», «Ιστορία του Ιταλικού Θεάτρου» και «Μεθοδολογία της Έρευνας» με έμφαση στη συγκριτική και διεπιστημονική προσέγγιση.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην αναζήτηση σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ λογοτεχνικών έργων, εστιάζοντας κυρίως στην Ιταλική και Ελληνική Λογοτεχνία αλλά και τη Μεταποικιοκρατική Λογοτεχνία της Καραϊβικής. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Επιστημονική Επετηρίς ΣΑΕΠΣ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Rivista di letteratura comparata italiana, bizantina e neoellenica, International Journal of Euro-Mediterranean Studiesκ.ά.) και έχει συμμετάσχει στους συλλογικούς τόμους The Mythical Mediterranean Sea. Crossroads of Cultures, People, and Civilizations(2019) Philosopher Kings and Tragic Heroes. Essayson Images and Ideas from Western Greece(2016), The Place of Memory and Memory of Place(2016) κ.ά. Είναι συγγραφέας και εκπαιδεύτρια του εξαποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης «ΔιδασκαλίαΞένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών E-learning.