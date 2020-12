Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε και πάλι, μετά από αρκετούς μήνες, η Ουχάν, η πόλη που συνέδεσε όσο καμία άλλη το όνομά της με το ξέσπασμα της καταστροφικής πανδημίας του κοροναϊού, η οποία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο λόγος είναι το νέο διαφημιστικό βίντεο που λάνσαρε στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να προσελκύσει ταξιδιώτες να «βιώσουν την ομορφιά της».

Ο τίτλος του βίντεο είναι «Ας βρεθούμε στη Ουχάν» και δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Γραφείου Πολιτισμού και Τουρισμού της πόλης, κάνοντας αναφορά στα καλύτερα της πόλης, από το σουρεαλιστικό πλωτό δάσος της στον υγρότοπο της λίμνης Ζανγκτού έως τον φωτισμένο ιστορικό πύργο Yellow Crane (σ.σ. Κίτρινος Γερανός), μαζί με τους ντόπιους που τρώνε νουντλς.

The Xinzhou Zhangdu Lake wetland, more than 70 km away from the city proper of Wuhan, has become a fairyland on earth. At present, the forests around the Zhangdu Lake are luxuriant and full of vitality. Migratory birds have begun to build nests here.#VisitWuhan pic.twitter.com/EVPgkVOZhi

