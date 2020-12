Γιουβέντους και Τορίνο διασταυρώνουν τα ξίφη τους απόψε (5/12) στις 19:00 στο πλαίσιο της δέκατης αγωνιστικής της Serie A.

Οι δύο ομάδες δεν περνούν και τις καλύτερες περιόδους τους, αφού στο ιταλικό πρωτάθλημα βαδίζουν σε ρηχά νερά, χωρίς να έχουν καταφέρει να αντεπεξέλθουν στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις που προστάζουν τα μεγέθη τους.

Από τη μια, η οκτώ φορές σε ισάριθμες σεζόν πρωταθλήτρια Ιταλίας, Γιουβέντους, θέλει να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης και να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση (τουλάχιστον προς το παρόν) του βαθμολογικού πίνακα.

Στην αντίπερα όχθη, η Τορίνο, που πατάει πάνω στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού που οδηγεί στη Serie B, θέλει να ξορκίσει την κατάρα που τη θέλει χωρίς νίκη κόντρα στη Γιουβέντους από τον Απρίλιο του 2015 και να ανασάνει βαθμολογικά ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Το Derby Della Mole, όπως το αποκαλούν, φιλοξενείται στο γήπεδο της Γιουβέντους.

Η Μεγάλη Κυρία κυριαρχεί πανηγυρικά στα μεταξύ τους παιχνίδια, αφού σε 28 αναμετρήσεις μετρά 21 νίκες, έξι ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, η οποία μεταφράζεται σε μία επικράτηση για την Τορίνο επί της Γιούβε στα τελευταία 40.

Τα αστέρια

Οι «Μπιανκονέρι», που κλείδωσαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Champions League την περασμένη Τετάρτη (2/12), έχουν στη διάθεσή τους τον «απόλυτο» ποδοσφαιριστή, την κορυφαία εν ενεργεία μηχανή γκολ παγκοσμίως.

Ο λόγος για (ποιον άλλον;) τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έφτασε τα 750 γκολ στην καριέρα του και «αγγίζει» το… απάνθρωπο ρεκόρ του Πελέ, που έχει 767.

🟢 5 for Sporting Lisbon

😈 118 for Man Utd

👑 450 for Real Madrid

⚫ 75 for Juventus

🇵🇹 102 for Portugal

7️⃣5️⃣0️⃣ CAREER GOALS FOR CRISTIANO RONALDO! 🤩 pic.twitter.com/F4hiipiFMA

— Goal (@goal) December 3, 2020