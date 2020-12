Μια σκηνή που κόβει την ανάσα και θυμίζει χολιγουντιανή ταινία κατέγραψαν οι κάμερες διαχείρησης της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου «35» στη Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ενώ η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν κανονικά, ένα μικρό αεροσκάφος, το οποίο αντιμετώπισε βλάβη στον κινητήρα, πραγματοποιήσε αναγκαστική προσγείωση στη μέση της λεωφόρου.

The moment a light aircraft makes an emergency landing on a road in Minnesota, US https://t.co/gafmr63ikX pic.twitter.com/Gh25KRhOIb

Αφού «πάτησε» στο έδαφος, συνέχισε την πορεία του με μεγάλη ταχύτητα με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε ένα όχημα που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα του δρόμου.

Από τη σύγκρουση, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από τους δύο επιβάτες του μικρού αεροσκάφους ή την οδηγό του οχήματος.

EMERGENCY LANDING: Traffic cams captured the moment a small plane touched down on Interstate 35 in Minnesota. The plane crashed into a vehicle, but no one was injured. https://t.co/KtYn7ftDBm pic.twitter.com/dzZKcGMV1f

— ABC News (@ABC) December 4, 2020