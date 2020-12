O Ντέιβιντ Λιντς έχει παραμείνει δραστήριος κατά τη διάρκεια του lockdown παρουσιάζοντας λακωνικά μετεωρολογικά δελτία και απαντώντας σε ερωτήσεις θαυμαστών του.

Ήδη από τον Σεπτέμβρη ο ίδιος είχε αφήσει υπονοούμενα για την νέα παραγωγή αναφέροντας αν δεν υπήρχε η Covid-19 θα είχε ξεκινήσει να ασχολείται με την δημιουργίας μιας νέας ταινίας.

Οι φήμες για την συνεργασία με το Νέτφλιξ είχαν μάλιστα ξεκινήσει από το 2018, όταν σκηνοθέτης είχε εμφανιστεί στα γραφεία της εταιρείας ενώ στις αρχές του 2020 ο Λιντς παρουσίασε μέσω της πλατφόρμας μια μικρού μήκους πειραματική ταινία με τίτλο «What Would Jack Do?» όπου πρωταγωνιστούσε ο ίδιος παρέα με ένα μαϊμουδάκι.

Can’t a man privately grab a coffee in the @Netflix lobby?

Not if that man is David Lynch.

Shot by @mtatulli last Monday. #DavidLynch pic.twitter.com/XodxbJlZGk

— Twin Peaks³⁰ (@ThatsOurWaldo) June 28, 2018