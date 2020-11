Γυναίκες που διετέλεσαν υψηλόβαθμα στελέχη της προεκλογικής του εκστρατείας και σύμβουλοι επέλεξε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, για να ηγηθούν του επικοινωνιακού επιτελείου του Λευκού Οίκου

O Μπάιντεν επιμένει ότι «δεν πρόκειται για μια τρίτη κυβέρνηση Μπαράκ Ομπάμα», αλλά την ίδια ώρα ακολουθεί τη δοκιμασμένη συνταγή των στελεχών του 44ου προέδρου των ΗΠΑ.

Η ελληνοαμερικανίδα πρώην διευθύντρια Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου και πρώην εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών επί προεδρίας του Μπαράκ Ομπάμα, Τζεν Ψάκι, θα είναι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ενώ η εκπρόσωπος της προεκλογικής του εκστρατείας Κέιτ Μπέντινγκφιλντ θα είναι η διευθύντρια επικοινωνίας του Λευκού Οίκου.

Η υψηλόβαθμη σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία Μπάιντεν-Χάρις Σιμόν Σάντερς θα είναι η εκπρόσωπος Τύπου της εκλεγμένης αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις. Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Μπάιντεν όταν ήταν αντιπρόεδρος, Ελίζαμπεθ Αλεξάντερ, θα είναι η διευθύντρια επικοινωνίας της επόμενης πρώτης κυρίας των ΗΠΑ Τζιλ Μπάιντεν, σύμφωνα με το POLITICO.

