Μια 41χρονη ελληνοαμερικανίδα, η οποία έχει θητεύσει ξανά στο ίδιο πόστο, επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν ως εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου. Η 41χρονη Τζεν Ψάκι είναι μία από τις επτά γυναίκες που θα κατέχουν τις ανώτερες θέσεις στην ομάδα επικοινωνίας του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το ekirikas.com, η γεννημένη την 1η Δεκεμβρίου του 1978 στο Κονέκτικατ Ψάκι έλκει την καταγωγήτης από τη Μεσσηνία, από την πλευρά του πατέρα της, Δημήτρη Ψάκη.

Η Τζεν Ψάκ κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου από το 2015 έως το 2017. Προηγουμένως, ήταν εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ενώ κατείχε διάφορες σημαντικές θέσεις επικοινωνίας στον Λευκό Οίκο υπό τον Ομπάμα.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles.

For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020