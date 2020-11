Θρήνος, θλίψη… Δεν χωράνε λέξεις… Ο Ντιέγκο Μαραντόνα αποχαιρέτησε τους κοινούς «θνητούς». Ο «Θεος» έφυγε από τη ζωή, με το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό και ολόκληρο τον πλανήτη να πενθούν.

Το Μπουένος Άιρες είναι στους δρόμους από το βράδυ και τιμά τον Ντιεγκίτο, περιμένοντας το λαϊκό προσκύνημα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση της Αργεντινής. Η Casa Rosada άνοιξε τις «πύλες» της και θα υποδεχτεί για 48 ώρες τον κόσμο που θέλει να πει το τελευταίο του «αντίο» στον «Πίπε ντ’ Όρο».

Ο πρόεδρος της χώρας, Αλμπέρτο Φερνάντες, είχε κάνει ενημερώσει από την πρώτη στιγμή πως θα άνοιγε την έδρα της Κυβέρνησης για τον Ντιέγκο, ώστε όλοι οι Αργεντινοί να αποχαιρετήσουν τον ήρωα τους, όπως του αρμόζει.

Τα Μέσα της Αργεντινής αναφέρουν πως πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον D10S…

At 6.30 AM, Argentina time, they opened the doors to Casa Rosada. The last goodbye to Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/Z3ZDkU1l5f

— Francesco Porzio (@fraporzio95) November 26, 2020