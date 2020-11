Ο ποδοσφαιρικός κόσμος βυθίστηκε στο πένθος στο άκουσμα της είδησης του χαμού του Ντιέγκο Μαραντόνα.

Ο θάνατος του Θεού έχει προκαλέσει παγκόσμια θλίψη, με τους Πίρλο, Ντρογκμπά και Ρομάριο να αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο τον Ντιέγκο Μαραντόνα.

«Έφυγε ο θεός του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε για όλα», έγραψε ο Πίρλο.

«Το είδωλό μου έφυγε. RIP Diego Armando Maradona, η πρώτη μου ποδοσφαιρική φανέλα, ο άνθρωπος πίσω από την αγάπη μου για το ποδόσφαιρο. Gracias El Pibe», σχολίασε ο Ντρογκμπά.

Mon idole est décédée,

RIP Diego Armando Maradona, my first ever football shirt, the man behind my love for football

Gracias El Pibe 💔

🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 🇦🇷 pic.twitter.com/Xns3Z72pxt

— Didier Drogba (@didierdrogba) November 25, 2020