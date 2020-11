Όλο και πιο αυστηρά μέτρα εφαρμόζει η κυβέρνηση για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του κοροναϊού. Οι μετακινήσεις πλέον θα γίνονται με… το σταγονόμετρο, ενώ όπως είχε προειδοποιήσει και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί.

Η μη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων και το γεγονός πως, όπως είναι άλλωστε ξεκάθαρο, το σύστημα Υγείας αδυνατεί να διαχειριστεί τα υψηλά νούμερα των τελευταίων εβδομάδων, οδήγησαν τους λοιμωξιολόγους να εισηγηθούν αυστηροποίηση των μέτρων.

Για τον λόγο αυτόν, από αύριο, Παρασκευή, τίθεται σε λειτουργία η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, οι επόμενες μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες.

«Αναγνωρίζουμε την κόπωση όλων μας. Ωστόσο είμαστε σε ένα κομβικό σημείο, που χρειάζεται να οπλιστούμε με υπομονή και επιμονή για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε ο ένας τον άλλο και να αντιμετωπίσουμε και αυτό, το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Περιορίζοντας την περιττή κινητικότητα σε όλη τη χώρα, περιορίζουμε τη μεταφορά, τη μετάδοση του ιού, περιορίζουμε τις πιθανότητες για νέα clusters, νέες συρροές , νέους επιδημιολογικούς πολλαπλασιαστές», σημείωσε.

«Μετά τις 9:00 το βράδυ και μέχρι τις 5:00 το πρωί, μετακίνηση μόνο για εργασία, εξαιρετικές περιπτώσεις υγείας (SMS με κωδικό 1) και μικρή βόλτα κατοικίδιου πλησίον της οικίας μας με SMS με κωδικό 6», τόνισε.

Lockdown μέχρι την άνοιξη

«Η χώρα έχει μπει στη λεγόμενη εκθετική φάση και το σύστημα υγείας έχει αρχίσει να φτάνει στα όριά του, καθώς έχουμε έντονα ανοδικές τάσεις και στα κρούσματα και στις νοσηλείες και στις διασωληνώσεις» ανέφερε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Νίκος Σύψας, μιλώντας στο CNN Greece.

«Βρισκόμαστε σε μια εξαιρετική δύσκολη φάση της πανδημίας στην Ελλάδα και ο κύριος λόγος είναι η τεράστια διασπορά που έγινε τους πρώτους μήνες του φθινοπώρου», συνέχισε.

«Δεν βλέπω καμία περίπτωση μέχρι την άνοιξη να καταφέρουμε να προχωρήσουμε σε πλήρη άρση των απαγορευτικών μέτρων. Τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, που περιλαμβάνουν τη λειτουργία δημοτικών σχολείων θα, δούμε πώς θα δουλέψουν μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου», συμπλήρωσε.

Μιλών τας για τις διαφορές συγκριτικά με το προηγούμενο lockdown που επιβλήθηκε στη χώρα, τόνισε πως σε ότι αφορά τα ανοιχτά σχολεία «δεν είναι μόνο οι μαθητές, είναι και οι γονείς, οι δάσκαλοι και ο κόσμος γύρω από τη λειτουργία ενός σχολείου». Υπογράμμισε επίσης πως δεν υπάρχει ούτε χρονικός περιορισμός, ούτε τοπικός προσδιορισμός στις μετακινήσεις.

Ερωτηθείς για το ποσοστό της τηλεργασίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 50% σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, εκτίμησε ότι το ποσοστό θα πρέπει να ξεπεράσει το 70%, «αν η εικόνα συνεχίσει να επιδεινώνεται».

Τέλος στις βόλτες μετά τις 9

Από την Παρασκευή και μετά τις 9 το βράδυ, όσοι χρειάζεται να μετακινηθούν, θα πρέπει να ακολουθούν τα εξής βήματα:

1) Μετά τις 21:00, για λόγους εργασίας, να έχετε μαζί σας τη βεβαίωση τύπου Α.

Πώς εκδίδεται η βεβαίωση εργαζομένου (βεβαίωση τύπου Α)

Για μετάβαση προς και από την εργασία η βεβαίωση γίνεται είτε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή συμπληρώνοντας το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου», το οποίο υπογράφεται από τον εργοδότη.

Εντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου»

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου (PDF)

Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζόμενου μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Για βεβαίωση κίνησης η οποία ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης και για 14 ημέρες προς και από την εργασία για εργαζόμενους απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πρόσβαση

Είσοδος για κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ

Διαδικασία

Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή.

Επιλογή:

ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία της επιχείρησης και του εργαζόμενου εφόσον είναι ήδη απασχολούμενος.

Επιλέγετε μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

Επιλέγετε ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.

Ο εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω του https://eservices.yeka.gr στην δήλωση αυτή επιλέγοντας τον τύπο εντύπου στην προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον εργαζόμενο/η και 500 ευρώ στον εργοδότη.

Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Για πάγια βεβαίωση κίνησης προς και από την εργασία για αυτοαπασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απαιτείται να συμπληρωθεί η σχετική βεβαίωση μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου»

Πρόσβαση: Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ: https://eservices.yeka.gr/

Είσοδος:

για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ.

για αυτοαπασχολούμενους ελ. επαγγελματίες και επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ με στοιχεία TAXISNET.

Διαδικασία

Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Επιλογή: ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ -> Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας -> Εισαγωγή

Επιλογή: ΕΙΔΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία)

Η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα.

Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία του επιτηδευματία.

Επιλέγετε μία ή εναλλακτικά δύο περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται.

Επιλέγετε ώρα από έως στο χρονικό πλαίσιο που η βεβαίωση αφορά την απαγόρευση κυκλοφορίας.

Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να σωθεί ως αρχείο PDF.

Η διασταύρωση των στοιχείων του εργαζόμενου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ στον εργαζόμενο/η και 500 ευρώ στον εργοδότη.

Take away και delivery λειτουργούν κανονικά -Πότε μπορεί να τα επισκεφτεί ένας πολίτης

Σύμφωνα με αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, με τα νέα πιο αυστηρά μέτρα, δεν υπάρχει απαγόρευση σε delivery και take away μετά τις 21:00.

Απλώς, δεν μπορείς να βγει κάποιος επί τούτου για να πάρει take away.

«Ενας εργαζόμενος, για παράδειγμα, που πηγαίνει στη δουλειά του θα μπορεί να πάρει take away ένα σουβλάκι, δεν θα μπορεί όμως να βγει με αυτόν τον σκοπό και μόνο», διευκρίνιζαν οι ίδιες πηγές. Το delivery πάλι θα λειτουργεί κανονικά ανάλογα με το ωράριο που έχει επιλέξει το κάθε κατάστημα.

«Σχετικά με τη λειτουργία των take away και delivery κατά τις ώρες 21.00 – 05.00, διευκρινίζουμε ότι δεν τίθεται ζήτημα απαγόρευσης των υπηρεσιών παράδοσης κατ’ οίκον (delivery) κατά τις ώρες αυτές. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η παραλαβή από εν λειτουργία καταστήματα (take away) συνεχίζεται μετά τις 21.00 και καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους, όχι όμως ως αυτοτελής λόγος μετακίνησης, αλλά στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων μετακινήσεων κατά τις ώρες αυτές», αναφέρεται χαρακτηριστικά.