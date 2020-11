Ο κορυφαίος παλαιστίνιος διαπραγματευτής Σαέμπ Ερεκάτ πέθανε σε ηλικία 65 ετών νοσηλευόμενος με Covid-19, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Fatah.

Ο Σαέμπ Ερεκάτ ήταν επί δεκαετίες ο επικεφαλής της παλαιστινιακής ομάδας στις ειρηνευτικές συνομιλίες, γενικός γραμματέας της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και μέλος της Fatah.

JUST IN: Senior Palestinian official Saeb Erekat has died after contracting Covid-19. He led talks with Israel in the heyday of the peace process. https://t.co/Wx6OQaXO3N

