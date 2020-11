Ο Πέδρο Μαρτίνς επέλεξε και μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Twitter να «αποδώσει» με λίγα λόγια την εικόνα και τις προσδοκίες του Ολυμπιακού στην αποψινή (22:00) αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι, για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο πορτογάλος προπονητής έκανε λόγο για μια «μεγάλη πρόκληση» που παρουσιάζεται το βράδυ στην Αγγλία, ενώ επίσης τόνισε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από το να αγωνίζεται κανείς στο υψηλότερο επίπεδο, αυτό του Champions League.

Η ανάρτηση του Πέδρο Μαρτίνς στο Twitter:

«Αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση αύριο! Έχουμε δουλέψει και ξέρουμε τι είμαστε ικανοί να καταφέρουμε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κίνητρο από το να παίζεις στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό».

Παρακάτω η σχετική ανάρτηση:

1/ We face a big challenge tomorrow! We’ve put in the work and know what we’re capable of. There’s no bigger motivation than playing on Europe’s biggest football stage and we are ready! 🌟🔴⚪#MondayMotivation #Olympiacos #UCL #ChampionsLeague #WeKeepOnDreaming #Team #Together pic.twitter.com/0LzNiaaw4o

— Pedro Martins (@CoachPMartins) November 2, 2020